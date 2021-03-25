Главгосэкспертиза согласовала расширение набережной в Туапсе

Положительное заключение ведомства получил проект реконструкции берегоукрепления на участке от Широкого мола до корня пассажирского пирса в районе набережной и морского торгового порта Туапсе, сообщается на сайте организации.

Общая длина берегоукрепления составляет 666 метров. Проектом предусмотрена реконструкция участка, который располагается в акватории морского торгового порта города, а также на суше - у пешеходной набережной вблизи Морского бульвара. После реконструкции прогулочная зона у воды будет расширена.

Как писал “Ъ-Кубань”, в Анапе осенью 2021 года начнут строить новую деревянную набережную, которая продлится от реки Анапки до Витязево. Ее протяженность составит 12 км. Планируется, что набережную построят из сибирской лиственницы.