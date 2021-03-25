В Воронежской области снова объявлены торги на строительство интерната почти за 530 млн рублей

Для строительства центра ухода и социализации «Хохольский» правительство Воронежской области опубликовало тендер начальной стоимостью 527,8 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок. Заказчиком строительства выступает региональный департамент строительной политики. Победителю аукциона предстоит до 2023 года разработать документацию, демонтировать старое здание и построить новое, проложить инженерные сети. Кроме того, на территории должны появиться два контрольно-пропускных пункта, гараж. Территорию необходимо благоустроить. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 15 апреля.

Прежние торги по строительству психоневрологического интерната за 484 млн руб. были отменены. В центре планировали разместить 128 пожилых мужчин и инвалидов первой и второй групп старше 18 лет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимались с 1 до 24 февраля.

О том, как и при каких обстоятельств в Воронежской области перестроили психоневрологический интернат в Алферовке Новохоперского района, читайте в материале “Ъ-Черноземье”.