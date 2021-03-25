28 марта 2021 года 70-летний юбилей отмечает Заслуженный строитель Российской Федерации, основатель Группы «Эталон» Вячеслав Адамович Заренков

Уважаемый Вячеслав Адамович!

Поздравляю Вас с юбилеем! Это солидная дата, но, как известно, о возрасте мужчины говорят его дела и поступки, и Вам удается легко сочетать житейскую мудрость и знания с юношеским азартом, амбициями и смелостью Ваших начинаний. Вы заряжаете окружающих уверенностью и вдохновляете на то, чтобы меняться и менять мир вокруг нас в лучшую сторону.

Мы работали вместе долгие годы, и я знаю Вас, как человека творческого, прекрасного организатора и руководителя, настоящего профессионала, который всем сердцем болеет за созданное своим трудом дело!

За три десятилетия Группа «Эталон» из семейного бизнеса выросла в одну из крупнейших девелоперских корпораций России. Сегодня это публичная компания, ценные бумаги которой торгуются на биржах в Москве и Лондоне. На объектах и в офисах Группы «Эталон» ежедневно трудятся почти пять тысяч сотрудников.

История Группы «Эталон» - это внушительный период Вашей жизни, который навсегда останется в душе и в сердце. Заложенные Вами еще на этапе становления ценности, ответственное отношение к делу и уважение к партнерам, клиентам и жителям построенных нами домов, надежно берегут в компании. Сплоченная и эффективная команда Группы «Эталон» продолжает путь к новым победам и достижениям!

От себя лично и от всего коллектива Группы «Эталон» в этот знаменательный день желаю Вам здоровья, любви, улыбок родных и близких людей, домашнего тепла и уюта, реализации новых идей, творческих и бизнес-проектов, движения вперед!