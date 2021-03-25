Уральский завод противогололедных материалов на выставке «Госзаказ» представил решения по борьбе с вирусами на улицах городов

Разработки специалистов УЗПМ представлены на стенде Пермского края в рамках XVI Всероссийского форума-выставки «Госзаказ»: время участвовать», которая проходит в Москве на ВДНХ.

– В период пандемии COVID-19 стала очевидна потребность государства в инновациях, позволяющих бороться с распространением вирусов на открытых пространствах городов и в многоквартирных жилых домах. В линейке УЗПМ уже было моющее средство для улиц, которое очищает проезжую часть от загрязнений. Опираясь на нашу научно-исследовательскую лабораторию, мы доработали шампунь, выпускаемый под маркой «Бионорд», дополнив состав компонентами для дезинфекции поверхностей, – сообщил коммерческий директор УЗПМ Евгений Немировский.

Предприятие также разработало дезинфицирующие средства для уличной инфраструктуры под маркой «СептТос», а также линейку для использования в медицинских организациях и лабораториях, в спортивных и образовательных учреждениях. Продукция прошла все необходимые испытания в научно-исследовательском институте Роспотребнадзора и показала высокую эффективность против широкого спектра вирусов и бактерий.

Ежегодный Всероссийский форум-выставка «Госзаказ» – крупнейшее мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок, где представлены лучшие российские практики в сфере закупок, эффективной реализации бюджетных средств и контроля за качеством и прозрачностью всех этапов выполнения государственных задач, а также разработки региональных производителей.