Дорожный фонд Краснодара увеличен на 66,5 млн рублей за счет платных парковок

Дорожный фонд Краснодара увеличен почти на 66,5 млн руб. за счет доходов, которые поступают от работы платных городских парковок, говорится в сообщении мэрии.

Так, в 2021 году планируется получить около 49,3 млн руб. от предоставления мест автомобилистам и чуть более 17,1 млн руб. — штрафы, санкции, возмещение ущерба. В 2022 г. эти суммы составят соответственно 72,9 млн руб. 25,7 млн руб.

Глава Краснодара Евгений Первышов отметил, что за семь лет реализации проекта, с 2014 по 2021 годы, в Краснодаре созданы 266 муниципальных платных парковок, общая вместимость которых — 8075 машиномест. За это время бюджет Краснодара поступило 45 млн руб., также 137,5 млн руб. компания «Городские парковки» перечислила в бюджеты всех уровней.

Как писал “Ъ-Кубань”, в кубанской столице прекратили использовать эвакуаторы и внедряют систему видеофиксации. Это позволит без эвакуации автомобилей выявлять и штрафовать нарушителей, заявил мэр Краснодара Евгений Первышов на еженедельной планерке.

Наталья Решетняк