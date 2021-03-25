Газификация Среднего Урала — общими усилиями

В Свердловской области полным ходом идет расширение газовых сетей. В 2020 году в регионе только за счет инвестиций ГРО было построено и введено в эксплуатацию почти 110 км новых газопроводов. В общей сложности на развитие газификации было направлено более 800 млн руб., из них 317,1 млн руб. — бюджетные средства, остальные средства — инвестиции крупнейших газовых компаний Среднего Урала. Большую часть нагрузки взяли на себя АО «ГАЗЭКС» и АО «Екатеринбурггаз». Усилиями этих компаний было возведено почти 100 км газовых сетей стоимостью почти 426 млн руб.



Инвестиционная программа «ГАЗЭКС» по проектированию и строительству новых систем газоснабжения в 2020 году была реализована на 18 территориях Свердловской области. Часть средств была направлена на возведение газопроводов высокого и низкого давления с установкой шкафного газорегуляторного пункта в селе Аверино (Сысертский округ), была продолжена газификация частного сектора в микрорайоне Голый Камень (Нижний Тагил), проведены работы в Камышловском районе, Ревде и Полевском. Участки газопроводов были закольцованы в селах Патруши, Мраморское, деревне Кодинка, по отдельным улицам Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.

«Екатеринбурггаз» в 2020 году ввел в эксплуатацию более 13 км новых газопроводов и реализовал несколько масштабных проектов. Один из них — техническое перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в рамках строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Другой масштабный объект — завершение строительства газопровода высокого давления от газораспределительной станции-2 до Сибирского тракта в обход поселка Компрессорный. Это стратегически важный объект, представляющий собой вторую ветку резервного газопровода диаметром 720 мм, реализация которого началась в 2018 году. Общий объем инвестиций в проект составил 240 млн руб.

Газификация региона проводится в рамках программы «Развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». За весь период ее реализации в области к газовым сетям, построенным за счет бюджетных средств, было подключено более 7 тыс. домохозяйств.