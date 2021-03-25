Газификация Среднего Урала — общими усилиями

В Свердловской области полным ходом идет расширение газовых сетей. В 2020 году в регионе только за счет инвестиций ГРО было построено и введено в эксплуатацию почти 110 км новых газопроводов. В общей сложности на развитие газификации было направлено более 800 млн руб., из них 317,1 млн руб. — бюджетные средства, остальные средства — инвестиции крупнейших газовых компаний Среднего Урала. Большую часть нагрузки взяли на себя АО «ГАЗЭКС» и АО «Екатеринбурггаз». Усилиями этих компаний было возведено почти 100 км газовых сетей стоимостью почти 426 млн руб.
Инвестиционная программа «ГАЗЭКС» по проектированию и строительству новых систем газоснабжения в 2020 году была реализована на 18 территориях Свердловской области. Часть средств была направлена на возведение газопроводов высокого и низкого давления с установкой шкафного газорегуляторного пункта в селе Аверино (Сысертский округ), была продолжена газификация частного сектора в микрорайоне Голый Камень (Нижний Тагил), проведены работы в Камышловском районе, Ревде и Полевском. Участки газопроводов были закольцованы в селах Патруши, Мраморское, деревне Кодинка, по отдельным улицам Каменска-Уральского и Нижнего Тагила.
«Екатеринбурггаз» в 2020 году ввел в эксплуатацию более 13 км новых газопроводов и реализовал несколько масштабных проектов. Один из них — техническое перевооружение газопроводов высокого и низкого давления в рамках строительства трамвайной линии в Верхнюю Пышму. Другой масштабный объект — завершение строительства газопровода высокого давления от газораспределительной станции-2 до Сибирского тракта в обход поселка Компрессорный. Это стратегически важный объект, представляющий собой вторую ветку резервного газопровода диаметром 720 мм, реализация которого началась в 2018 году. Общий объем инвестиций в проект составил 240 млн руб.
Газификация региона проводится в рамках программы «Развития ЖКХ и повышения энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года». За весь период ее реализации в области к газовым сетям, построенным за счет бюджетных средств, было подключено более 7 тыс. домохозяйств.
СПРАВКА
Группа компаний «ГАЗЭКС» – крупнейший газовый холдинг, ведущий деятельность на территории Свердловской области начиная с 1965 года. Газораспределительная компания «ГАЗЭКС» обеспечивает газом 523 тысячи потребителей среди населения и свыше 1600 предприятий и организаций Свердловской области. Ежегодные инвестиции ГК «ГАЗЭКС» в развитие газификации региона превышают 500 миллионов рублей. В Группе компаний работают свыше 5000 человек.
«Екатеринбурггаз» осуществляет поставку газа населению, транспортировку газа промышленным потребителям, технологическое присоединение к газовым сетям новых потребителей и техническое обслуживание газового оборудования на территории Екатеринбурга. Потребление природного газа в Екатеринбурге превышает 3 миллиарда кубометров в год. Газ используют 800 предприятий Екатеринбурга и почти 400 тысяч потребителей среди населения.