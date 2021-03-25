Председатель Ейского райсовета опроверг информацию о выходе муниципалитета из состава Кубани

Председатель Совета депутатов Ейского района Олег Вяткин опроверг информацию о рассмотрении вопроса о выходе муниципалитета из состава Краснодарского края и присоединении к Ростовской области. Об этом он рассказал «Деловому Ейску».

По данным издания, ранее информация о том, что депутаты райсовета рассматривают такую возможность, появилась в телеграм-каналах и ряде СМИ.

«Данный вопрос никогда не рассматривался и не обсуждался на депутатских комиссиях и сессиях районного совета. Высказанное мнение одного депутата не может быть расценено как официальная позиция депутатского корпуса Ейского района», - заявил господин Вяткин. Он также отметил, что данный вопрос не предусмотрен в плане работы райсовета.

Как писал “Ъ-Кубань”, ейские депутаты выступили с инициативой вернуть Ейску статус самостоятельного города и собственный бюджет, отделив от Ейского района. Инициаторы решения считают, что это поможет развитию муниципалитета как курорта, а также решит проблему управления, исключив конфликты между главами района и райцентра.

Наталья Решетняк