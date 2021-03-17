Ейчане хотят на курорт

Ейские депутаты выступили с инициативой вернуть Ейску статус самостоятельного города и собственный бюджет, отделив от Ейского района. Инициаторы решения считают, что это поможет развитию муниципалитета как курорта, а также решит проблему управления, исключив конфликты между главами района и райцентра. Настороженно относится к идее районный глава Виктор Ляхов. Он уверен, что принимать такое решение необходимо с учетом мнения жителей всего района и на основе тщательных экономических расчетов. По мнению экспертов, процветанию Ейска может помочь развитие малого и среднего бизнеса, а не изменение статуса.

Депутаты Ейского городского поселения предлагают исключить муниципалитет из состава района. Инициатива, по их словам, направлена на то, чтобы развивать Ейск как курорт и решить управленческие проблемы. Новым райцентром Ейского района предлагают сделать поселок Октябрьский.

В конце февраля на открытой сессии Совета ейские депутаты приняли решение провести публичные слушания по данному вопросу. Мероприятие запланировано на середину апреля. Однако районные власти считают, что нельзя принимать решение без финансово-экономического обоснования и учета мнения жителей всего района, а не только ейчан.

Ейск — город на берегу Таганрогского залива. Административный центр Ейского района. Со дня основания является морским портом. Численность населения составляет около 83 тыс. человек.

Известно, что 13 лет назад некогда обособленный Ейск включили в состав района по инициативе экс-губернатора Кубани Александра Ткачева. Сделано это было для более эффективного управления муниципалитетами. Однако, по мнению депутатов горсовета, решение пользы не принесло. «С 2007 года не сделано ничего. Город в очень плохом состоянии, он деградирует. Курортом мы не стали», — рассказал “Ъ- Кубань” председатель Совета депутатов Ейского городского поселения Александр Бережной.

По его словам, инициатива вернуть Ейску статус самостоятельного города принадлежит жителям. «Люди спрашивают, почему Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, которые гораздо меньше Ейска, являются городскими округами, а мы, пятый по численности населения город в Краснодарском крае, являемся городским поселением», — объясняет господин Бережной.

Депутаты горсовета уверены, что Ейск будет эффективнее развиваться, если станет самостоятельным, а не будет ждать помощи от района, политика которого сконцентрирована на развитии сельского хозяйства.

По их расчетам, городской бюджет получит дополнительно 150 млн руб. (сейчас бюджет Ейска составляет 540 млн руб.), и это с учетом возвращения на баланс города объектов спорта, культуры и образования.

Кроме того, решится проблема управления. «У города два начальника: главы района и поселения. С момента образования между ними постоянно происходили конфликты. Даже при решении самой банальной задачи», — отмечает председатель горсовета.

По словам Александра Бережного, подавляющее большинство ейских депутатов поддерживают инициативу, а районные и краевые власти не идут на диалог.

«Мы направили письма в администрации района и края с предложением, чтобы они внесли свои коррективы. Но нам просто ответили, что в 2020 году нельзя проводить реорганизацию. Когда стало ясно, что никто не предлагает альтернативных решений, депутаты решили действовать, исходя из своих полномочий. Мы имеем право принять решение об отделении, но, конечно, мы не можем реально отделиться, так как есть еще депутаты района и Законодательного собрания Кубани», — заключает господин Бережной.

Глава Ейского района Виктор Ляхов в свою очередь в ходе заседания горсовета обозначил свою позицию так: при принятии решения необходимо учитывать мнение жителей всего района, а не только жителей Ейска. Также, по его словам, до сих пор не была представлена пошаговая модель выхода городского поселения из состава района, с учетом всех экономических рисков.

В администрации Краснодарского края пояснили, что комментировать данную инициативу можно будет после детального ознакомления с аргументацией и ее экономическим обоснованием. В настоящий момент это преждевременно.

Бизнес-консультант, доктор экономических наук Александр Полиди считает, что необходимо провести грамотные экономические расчеты, которые аргументировали бы эту инициативу. «Сейчас она напоминает попытку перераспределить бюджетные деньги. Однако реальному процветанию территории способствует экономический рост, в частности, развитие малого и среднего бизнеса, а не изменение статуса муниципалитета. Кроме того, город и район интегрированы и оказывают взаимное влияние, поэтому было бы правильным использовать эффект синергии, а не разделения», — говорит эксперт.

Наталья Решетняк