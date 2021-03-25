Тамбовский аэропорт выплатит 49 млн рублей долга разработчику проекта реконструкции

Арбитражный суд Тамбовской области постановил взыскать с областного государственного бюджетного учреждения «Аэропорт "Тамбов"» 49 млн руб. основного долга по договору с АО «Новая авиация», следует из документов суда. Договор на разработку проектно-сметной документации «Реконструкция аэропортового комплекса «Донское» был заключен в августе 2017 года.

О том, что проект реконструкции тамбовского аэропорта прошел госэкспертизу, региональная администрация сообщила в октябре 2020 года. Стоимость объекта оценивается около 4,5 млрд руб. Планируется строительство новой ВПП, длина которой в 2,4 км позволит принимать Boeing и Airbus. О планах модернизации аэропорта стало известно в 2018 году. В начале 2019-го в администрации региона сообщали, что реконструкция пройдет в четыре этапа.

В 2010-2012 годах весь аэропортовый комплекс, включая ВПП, был передан из федеральной собственности в региональную. Его управляющей компанией стало принадлежащее обладминистрации ТОГБУ «Аэропорт “Тамбов”». И.о. директора с мая 2020 года является Игорь Михайлов. Финансовые показатели компании не раскрываются. В апреле 2020 года аэропорт был включен в перечень объектов федерального значения, это позволяет претендовать на получение федеральных субсидий.

По данным Kartoteka.ru, АО «Новая авиация» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2011 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Занимается деятельностью в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях. Компанией в равных долях владеют генеральный директор Роман Алексеев и Владимир Званцев.

Подробнее о динамике пассажиропотока аэропортов макрорегиона — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Ирина Лобанова