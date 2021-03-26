Пробил шанс расплаты

Завтра в Гибралтаре самый популярный российский боксер Александр Поветкин проведет повторный поединок с британцем Диллианом Уайтом, которому в августе 2020 года не позволил стать официальным претендентом на чемпионский титул Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе, выиграв первый бой с ним наперекор его сценарию. Чтобы отомстить за эффектный прошлогодний нокаут, Уайт в течение нескольких месяцев практически не покидал тренировочный лагерь и усилил команду знаменитым специалистом по реваншам.

Никогда еще, кажется, не принимавшему очень громких спортивных событий Гибралтару восполнить этот пробел выпало с помощью события чрезвычайно интригующего, такого, которое легко анонсировать. На самом деле достаточно показать череду картинок из первого матча двух соперников, который состоялся в августе прошлого года в поместье промоутера Эдди Хирна поблизости от Лондона, сопроводив их короткими комментариями.

Вот Александр Поветкин. Он скоро разменяет пятый десяток. Он перенес не так давно операции на травмированных локтях, и многие удивляются, зачем боксер, уже сделавший отличную карьеру — и любительскую, со званием олимпийского чемпиона, и профессиональную, в которой были ценные пояса,— продолжает выступать?

А вот Диллиан Уайт. Он на десять лет моложе Поветкина, для супертяжелого веса — безусловный возраст расцвета. Про Уайта все говорят, что он уже пару лет как заслужил полноценный чемпионский бой. А тут наконец на кону в пакете со званием временного чемпиона Всемирного боксерского совета еще и статус официального претендента этой организации. Не факт, конечно, что реализовать его получится сразу же, но это все равно большущий козырь.

А вот и убедительное подтверждение расклада, не сулящего Александру Поветкину ничего хорошего. Два раунда более или менее равные, но в третьем Диллиан Уайт уже явно быстрее и острее. А в четвертом он добывает сначала не слишком очевидный, а вслед за ним уже слишком очевидный нокдаун, укладывая оппонента на настил так, что, судя по всему, того выручает лишь близость гонга.

А вот пятый раунд, в котором Уайт должен, по идее, добивать Поветкина, но тот, вместо того чтобы смириться с ролью загнанной в угол жертвы, вдруг в стиле Майка Тайсона как-то абсолютно незаметно рвет дистанцию и наносит чудовищный по мощи апперкот левой. И после него только что находившемуся в шаге от победы Уайту не подняться уже ни за что. Эпизод, который можно считать квинтэссенцией если не бокса в целом, то по крайней мере супертяжелого веса. Ты можешь иметь какое угодно преимущество, но одно-единственное попадание сведет его на нет, сокрушит в пух и прах.

Ну, в случае с Диллианом Уайтом до абсолютного крушения дело не дошло из-за пункта о реванше в контракте. Он несколько раз откладывался по типичной сейчас причине — Александр Поветкин болел коронавирусом,— пока в конце концов все не срослось как нужно. И главный вопрос, конечно, в том, изменилось ли что-то с точки зрения расклада перед вторым поединком.

Уайт точно сделал многое, чтобы изменилось. Несколько месяцев практически безвылазно готовился в тренировочном лагере в Португалии, а в середине зимы сообщил, что усилил свою команду новым специалистом. И этот специалист — очень любопытная фигура.

Гарольд Найт по прозвищу Тень когда-то тренировал Леннокса Льюиса, величайшего британского супертяжа, короля категории на стыке прошлого и нынешнего веков. Но, кажется, привлекли Уайта вполне конкретные детали в его и Льюиса совместном творчестве. В колонке для BBC он, во всяком случае, акцентировал внимание на них. Леннокс Льюис в своей карьере дважды оконфузился, проиграв нокаутом на разных ее этапах — в 1994 и 2001 годах — котировавшимся гораздо ниже него американцам Оливеру Макколлу и Хасиму Рахману. С обоими у него были матчи-реванши — и обоих Льюис в них просто уничтожил. В том числе благодаря аналитике от Найта.

Хотя даже не знающие таких нюансов люди на боксерских форумах в основном прогнозируют победу Диллиана Уайта. Все понятно: должен же он был извлечь уроки из первого боя, в котором, строго говоря, доминировал. Она была бы логичной, эта победа. Правда, вряд ли эти люди задумываются о том, что Александр Поветкин в последние годы ведь, по сути, только тем и занимался, что безжалостно разделывался с логикой, кричавшей о том, что подобраться к вершине после тяжелого поражения от соотечественника Уайта Энтони Джошуа в 2018 году у него уже ни за что не выйдет, что поезд умчался за горизонт.

А еще они не видели интервью американского боксера Майкла Хантера: с ним Поветкин дрался перед тем, как выйти на Уайта, а бой завершился ничьей. Хантер даже изумился в ответ на предположение, что британец — стопроцентный фаворит второго поединка. «Поветкин всегда найдет возможность для удара. А Уайт всегда подставляется. Конечно, по-всякому может обернуться, но я думаю, что произойдет все то же самое, что и в первом бою. Опыт Поветкина перевесит»,— сказал Хантер как-то чересчур уверенно.

Алексей Доспехов