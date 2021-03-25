«Гидромаш» планирует направить 85% чистой прибыли на развитие

Совет директоров НПАО «Гидромаш» подготовил предложение о распределении чистой прибыли за 2020 год, которая составила 122 млн руб. (-66% к уровню прошлого года). Около 85% этой суммы, или 104 млн руб., планируется оставить в распоряжении общества для его дальнейшего развития, обновления основных фондов и решения социальных вопросов, указано в отчетности компании.

Как и в прошлом году, оставшиеся 18,5 млн руб. предлагается направить на выплату дивидендов исходя из расчета 30 руб. на одну обыкновенную акцию. Предложение совета директоров рассмотрят на годовом собрании акционеров, которое проведут заочно 23 апреля.

По данным «СПАРК-Интерфакс», НОАО «Гидромаш» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Уставный капитал составляет 154 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Гендиректор предприятия – Александр Лузянин. Его отцу, Владимиру Лузянину, принадлежат 25% долей компании. 22,84% долей находятся в собственности АО «Гидравлические системы», 19,98% – АО «Гидромашфарверк», 19,56% – АО «Гидравлика». Еще 4,9% долей находятся в собственности АО «Ока-50». Остальные доли распределены между Александром Лузяниным и Андреем Романовым. По итогам 2020 года при выручке в 4,55 млрд руб. чистая прибыль компании составила 122 млн руб.

Анастасия Еремина