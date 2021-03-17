Чистая прибыль «Гидромаша» сократилась в три раза в 2020 году

Выручка НОАО «Гидромаш» по итогам 2020 года составила 4,55 млрд руб., следует из отчетности компании. Это на 10% ниже по сравнению с уровнем 2019 года. Прибыль предприятия от продаж сократилась на 60% до 420 млн руб., чистая прибыль составила 122 млн руб. (-66,6%).
Дебиторская задолженность компании снизилась на 11,8% до 2,1 млрд руб., краткосрочная кредиторская задолженность составила 2,47 млрд руб. (+47,9%).
По данным «СПАРК-Интерфакс», НОАО «Гидромаш» было зарегистрировано в Нижнем Новгороде в 1993 году. Уставный капитал составляет 154 тыс. руб. Основным видом деятельности является производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов. Гендиректор предприятия – Александр Лузянин. Его отцу, Владимиру Лузянину, принадлежат 25% долей компании. 22,84% долей находятся в собственности АО «Гидравлические системы», 19,98% – АО «Гидромашфарверк», 19,56% – АО «Гидравлика». Еще 4,9% долей находятся в собственности АО «Ока-50». Остальные доли распределены между Александром Лузяниным и Андреем Романовым.