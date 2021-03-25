«Каждый четвертый проданный автомобиль — это Octavia» Дмитрий Гронский — об итогах 2020 года и новинках от Skoda

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какие автомобили и комплектации от чешского автоконцерна доступны в России.

Немногие автомобильные компании могут сказать, что прошедший год с его остановками производства, откладыванием запуска новых моделей, задержкой отгрузок клиентам уже заказанных машин и прочих обстоятельств, продиктованных пандемией, был успешным.

Одна из них — марка Skoda: конференция по итогам 2020 года 24 марта транслировалась из штаб-квартиры марки в чешском городе Млада-Болеслава. Компания поставила более 1 млн автомобилей клиентам по всему миру, превышая данный рубеж уже седьмой год подряд.

Каждый четвертый проданный автомобиль — это Octavia. Модель и раньше была главным драйвером продаж, но сегодня ее успеху способствовал еще ряд причин. В прошлом году на рынки, включая российский, поступила модель нового поколения.

Существенно расширилось и число модификаций модели: на мировом рынке доступны лифтбек, универсал, версии с передним и полным приводом, с бензиновым, дизельным двигателем, с двигателем на сжатом природном газе, а также с разными типами гибридных установок. В портфолио также входят спортивные версии RS и RS iV.

Каждый третий проданный автомобиль марки — это кроссовер. К моделям Kodiaq, Karoq и Kamiq в этом году добавится еще один SUV — Skoda Kushaq. Несмотря на привычное русскому уху слово, подпоясаться «Кушаком» у нас с вами не получится — модель предназначена исключительно для индийского рынка.

Важным событием для чешского бренда стало начавшееся в ноябре серийное производство полностью электрического Skoda Enyaq iV. К слову, высоковольтные батареи, которые выпускаются на заводе марки, используются также на автомобилях Volkswagen, Audi и Seat. В этом году исполняется 30 лет с того дня, как Skoda стала частью Volkswagen Group. С момента интеграции тиражи марки в Европе выросли в шесть раз. Сегодня компания работает более чем на ста рынках и, помимо трех чешских заводов, также производит автомобили в Китае, России, Словакии и Индии.