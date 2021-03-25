Четверо сочинцев задержаны за пропаганду «Свидетелей Иеговы»

Четверо адептов запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» задержаны в Сочи по обвинению в вовлечении гражданина в экстремистскую деятельность (ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ), сообщило следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Среди задержанных — трое мужчин и женщина, в ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения в виде заключения под стражу. Противоправная деятельность сочинских иеговистов была выявлена оперативными сотрудниками УФСБ и полиции. По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год адепты организации «Свидетели Иеговы» пропагандировали деятельность религиозного объединения и вербовали местного жителя вступить в ряды иеговистов.

В 2017 году деятельность организации «Свидетели Иеговы» решением Верховного суда Российской Федерации признана экстремистской и запрещена на территории страны. В Краснодарском крае недавно были вынесены приговоры адептам организации иеговистов Александру Ившину, Вячеславу Попову и Николаю Кузичкину, которые были признаны виновными в организации деятельности запрещенного религиозного объединения (ст. 282. 2 УК РФ).

Подробнее о деле Александра Ившина читайте в материале “Ъ” «7,5 лет за веру в Иегову».

Анна Перова, Краснодар