Кремль призвал Запад не навязывать России не присущие ей ценности

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад не должен навязывать России незаконные или отсутствующие у нее ценности. Так он прокомментировал высказывания секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева об «экспансии западных идеалов» и советника министра обороны Андрея Ильницкого о «ментальной войне» против России.

«Линия, направленная на сдерживание России, она действительно абсолютно постоянна, и заметна невооруженным глазом. Вы знаете, что в целом попытки такого чуть ли не насильственного демократизаторства с момента, наверное, крушения Советского союза, они хорошо ощущались, мы все наблюдали, мы все помним, они совершенствуются со временем, они осуществляются, эти попытки с задействованием все нового и нового технологического инструментария»,— сказал господин Песков журналистам во время пресс-колла. По его словам, «мягкая сила» ставит перед собой «нетривиально жесткие цели».

По словам пресс-секретаря президента, Россия всегда была против вмешательства в свои внутренние дела, никогда не вмешивалась в дела других стран, а также выступала против того, когда это происходит в других странах. «Мы ценим культурные обмены, мы ценим обмены по линии гражданского общества и так далее, но не в формате навязывания нам тех ценностей, которых у нас нет или которые считаются у нас незаконными, такое тоже имеет место»,— сказал господин Песков во время пресс-колла в ответ на вопрос “Ъ FM”. Он не стал уточнять, какие именно ценности имеются в виду.

Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий заявил, что Запад во главе с США развязал против России «ментальную войну». «Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах — уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной — цивилизационной — основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным»,— сказал он.

Николай Патрушев планирует доложить Владимиру Путину о борьбе с «экспансией западных идеалов». Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь аппарата Совбеза Евгений Аношин. По мнению господина Патрушева, Запад пытается разжигать в России этнические и религиозные конфликты, внедрять «чуждые идеалы и нормы», угрожающие общественному согласию, культурному суверенитету и политической стабильности.

Заседание Совета безопасности назначено на 26 марта, анонсировал сайт Кремля. С основным докладом выступит Николай Патрушев.