Москва берет на себя дополнительные обязательства перед инвесторами: город начал заключать с ними офсетные контракты. Для бизнеса это гарантии на много лет вперед. Как это работает и с кем Москва готова сотрудничать на таких специальных условиях? Об этом ведущий “Ъ FM” Марат Кашин побеседовал с директором «Городского агентства управления инвестициями» Светланой Ганеевой.

— Что такое офсетные контракты и чем они отличаются от обычных?

— Офсетный контракт — это практически обычный контракт на закупку, он действует в рамках знакомого всем 44 Федерального закона. Его основное отличие в том, что для поставщика есть дополнительные требования: он должен не просто поставить товар, а произвести его. А для этого надо, соответственно, либо выстроить новое производство, создать его прямо с нуля, либо модернизировать старое, уже существующее. То есть это контракт на поставку, включающий дополнительные условия. А в остальном все те же самые условия, то есть это конкурс, есть критерии конкурсные, которым надо соответствовать.

— Каким условиям должен соответствовать инвестор, чтобы с ним заключили офсетный контракт? И почему всего пять таких контрактов пока заключили в Москве? Много ли желающих, насколько строгий отбор?

— Отбор строгий. И дополнительные критерии всегда — это штрафные санкции в случае, если выигравший потом не будет выполнять необходимые условия. Но они не более жесткие, чем при обычных закупках. Собственно, специальное требование по офсетным контрактам только одно — это должен быть поставщик российской продукции, которая должна быть подтверждена. В общем-то, для этого эта схема и используется со стороны органов власти, то есть наша задача — повысить локализацию продукции, привлечь инвесторов и обеспечить импортозамещение в тех областях, в которых мы способны создать конкурентоспособное производство.

Конкурсы открытые, они точно так же публикуются на сайтах. Мы задаем цену 70%, все остальные критерии остаются прежними — это качество поставки, опыт производителя, потому что надо, естественно, не с нуля заходить, особенно в высокотехнологичное производство. В принципе, это все-таки достаточно новое законодательство, только в 2016 году были внесены соответствующие поправки в закон.

Мы понимаем, что Москва здесь лидер. Я думаю, что основной фактор — это минимальный объем требуемых сейчас инвестиций — 1 млрд руб. В общем-то, это достаточно высокий порог. И мы знаем, что на федеральном уровне рассматривается возможность снижения этого порога, и мы поддерживаем эту инициативу. Для нас это расширит возможности доступа к интересным компаниям, которые готовы представить свою продукцию.

Какие еще новеллы рассматриваются? Мы участвовали в круглых столах, где предлагают совместные конкурсы, по обычным закупкам такая практика уже существует, по офсетам она специально не предусмотрена законодательством, хотя вроде бы и не ограничена. Таким образом, имея доступ к закупке нескольких субъектов, у которых объединенный бюджет, соответственно, будет больше, больше экономической заинтересованности, финансовая модель у инвестора будет привлекательнее. Наш анализ показывает такой результат.

— Почему городу тоже выгодно заключать такие контракты?

— Для города это и налоги, потому что на нашу территорию придет новый производитель, и качественные рабочие места с хорошей заработной платой, и экономическая надежность, потому что это наша поставка, мы не зависим от внешних поставщиков, у которых сегодня есть продукция, завтра нет. Это долгосрочные обязательства, которые гарантированы в том числе финансовыми дополнительными обязательствами, штрафами. И это экономическая безопасность.