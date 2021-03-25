Отчет о проделанной заботе Как пандемия изменила подход к здравоохранению и отношение к медикам на Урале

Объявленная год назад пандемия коронавируса стала серьезным испытанием для системы здравоохранения всей страны. Многие решения принимались максимально быстро, меняя на ходу работу медучреждений. В Свердловской области этот опыт, а также осознание слабых мест системы привели к комплексному решению вопросов. В регионе разработаны программы, направленные на решение выявленных проблем, а также создание новых типовых санитарно-гигиенических стандартов и технологий, которые гарантируют безопасность жизни уральцев на годы вперед.



Урал запрограммировали

В этом году в Свердловской области начала действовать новая комплексная программа «Общественное здоровье уральцев», предусматривающая среди прочего создание новых типовых санитарно-гигиенических стандартов и технологий. Она была разработана с учетом слабых мест в организации жизни уральцев и в системе медицинских учреждений, выявленных во время пандемии, объяснял губернатор Евгений Куйвашев.

«Необходимость совершенствования системы здравоохранения — наш ответ на вызовы пандемии коронавируса. Мы должны не только менять технологии работы больниц, оснащать их современным оборудованием. Необходимо решать проблему нехватки медицинских кадров. Дефицит специалистов и раньше был серьезной проблемой, но в период пандемии нехватка анестезиологов, реаниматологов, врачей скорой медицинской помощи и других специалистов стала особенно очевидной»,— комментировал губернатор. По его словам, комплексная программа позволит сконцентрировать усилия власти, бизнеса и гражданского общества на решении проблем, которые больше всего беспокоят людей. А также сделает жизнь уральцев безопаснее на долгие годы вперед.

В ближайшие четыре годы на реализацию программы планируют направить 72,4 млрд руб. В нее входят шесть подпрограмм: по обеспечению санитарно-гигиенической безопасности жителей Свердловской области, созданию производственной базы, доступности здравоохранения, развитию научной и образовательной деятельности, информационно-просветительской работе, а также по нормативно-правовому регулированию обеспечения общественного здоровья уральцев.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«В том числе (в рамках программы) мы планируем перепланировку поликлиник, чтобы организовать для приема инфекционных больных кабинеты с отдельными входами и выходами. Также речь идет о развитии телемедицины, чтобы дистанционно следить за здоровьем пациентов, о реорганизации лабораторной службы, чтобы создать единый региональный референс-центр, о модернизации стационаров до уровня инфекционных отделений в каждом управленческом округе»,— рассказывал Евгений Куйвашев.

Программа также ставит перед собой задачу усилить работу по вакцинации населения от инфекционных заболеваний и в целом разработать стандарты личной защиты граждан, коллективов, предприятий, общественных пространств в период распространения инфекций.

«Необходимо учитывать и то, что помимо мероприятий, предусмотренных комплексной программой и обеспеченных бюджетным финансированием, мы рекомендуем работодателям и профсоюзным организациям включать в коллективные договоры противоэпидемические мероприятия за счет средств предприятий и организаций»,— добавил губернатор.

Первичное звено выходит на первое место

17,4 млрд руб объем финансирования программы до 2025 года

Отдельное внимание региональные власти уделяют модернизации первичного звена здравоохранения. Соответствующая программа была принята в конце 2020 года. Она рассчитана до 2025 года, запланированный объем ее финансирования составит 17,4 млрд руб. Согласно документу, модернизации подлежат все организации, оказывающие медико-санитарную помощь. Программа предусматривает, что доля охвата населения региона первичной медицинской помощью к 2025 году должна составить 100%, а количество неэффективно используемых площадей медорганизаций должно быть полностью ликвидировано. По программе планируется построить или реконструировать 58 зданий медорганизаций, приобрести более 1,7 тыс. медицинского оборудования. Кроме того, до 2025 года власти планируют заменить 231 медицинское транспортное средство и приобрести 507 транспортных средств, говорится в программе

Так, новые здания больниц планируют построить в Артемовском, Реже, Полевском, Арамили, Березовском, Серове, Нижних Сергах, а также для детской городской больниц №15 в Екатеринбурге. Во всех медучреждениях сейчас готовится проектно-сметная документация.

Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

По словам главврача центральной районной больницы (ЦРБ) Артемовского Андрея Карташова, муниципалитет около 40 лет ждет новую поликлинику. «Здание начали строить в прошлом веке, но так и не закончили работу, позже семиэтажную “коробку” признали аварийной. Снести недострой удалось только в 2019 году»,— рассказал он. Господин Карташов отметил, что новая больница должна быть типовой, рассчитанной на 450–500 посещений в день, где кроме терапевтических участков будут диагностический блок и дневной стационар.

В Реже новая поликлиника нужна на фоне роста местного населения. Так, в микрорайоне Машиностроителей, где проживают более 12 тыс. человек, никогда не было больницы. «Это спокойно воспринималось во второй половине прошлого века, когда население Режевского района не превышало 30 тыс. человек. Сейчас город активно развивается, и новый объект сферы здравоохранения крайне необходим для качественного оказания медицинской помощи»,— подчеркнул главный врач Режевской ЦРБ Александр Язвенко.

Главные герои года

Обсуждение и разработка этих программ подтолкнули губернатора Евгения Куйвашева к идее объявить 2021 год Годом медицинского работника. «Плечом к плечу, врачи, фельдшеры, медсестры, санитары, работники лабораторий и служб скорой помощи противостояли и противостоят коронавирусной инфекции, спасают жизни и здоровье уральцев. Признавая огромные заслуги медицинского сообщества, объявляю 2021 год в Свердловской области Годом медицинского работника»,— комментировал он эту инициативу. Постановление о Годе медицинского работника Евгений Куйвашев подписал в конце января 2021 года.

8,8 тыс. медработников переболели коронавирусом

Стоит подчеркнуть, что во время пандемии медики подвергались повышенному риску заболевания коронавирусом. Всего в Свердловской области более 12 тыс. врачей и более 34 тыс. средних медицинских работников. По данным регионального минздрава, коронавирусом переболели более 8,8 тыс. медицинских работников, из них около 2,5 тыс. — врачи.

План работы в рамках Года медицинского работника предусматривает несколько направлений. Так, выделен специальный блок, связанный с повышением престижа медицинской профессии. «Мы будем серьезно прорабатывать информационную, идеологическую линию. К этому будут подключены, помимо минздрава, другие министерства. К примеру, речь идет о дополнительном открытии медицинских классов в школах, что, в конечном счете, скажется на поступлении в медицинский вуз»,— рассказал заместитель губернатора Павел Креков.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Власти также планируют серьезно продвинуться в решении квартирного вопроса для медработников как в крупных городах, так и в небольших поселках. «Мы будем искать возможные пути решения задачи: речь может идти о закладке и строительстве специальных домов для медицинских работников, о поиске и приобретении жилья на открытом рынке через получение жилищных сертификатов, об участии медицинских учреждений в аренде жилья. Конечно, мы реально оцениваем все имеющие возможности, и я не могу сказать, что все на 100% получат то, что они хотят. Но о том, что этот вопрос будет двигаться путем привлечения всех возможных ресурсов, можно говорить»,— рассказал господин Креков, подчеркнув, что в решении жилищных вопросов медиков этот год может стать прорывным.

С начала пандемии в Свердловской области зафиксировано 81 557 случаев заражения коронавирусом; выздоровели 74 807 человек, умерли 2663 человека. По числу заболевших на 100 тыс. жителей Свердловская область находится на 71-м месте среди регионов России и на пятом месте среди регионов УрФО. За весь период в регионе было проведено 3 977 892 исследования проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Всего обследованы 3 770 818 человек. В регионе развернуто чуть более 3 тыс. коек для больных коронавирусом (это на 70% меньше, чем было на пике заболеваемости), фактически заняты 2,2 тыс. коек. В рамках массовой вакцинации более 210 тыс. уральцев уже привились первым компонентом вакцины от COVID-19. Более 180 тыс. человек завершили вакцинацию. Ожидается, что основная масса жителей региона будет привита к июлю 2021 года.

Не оставят без внимания власти и вопрос повышения оплаты труда медиков. По словам министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова, власти продумывают систему грантовой поддержки по разным направлениям медицинской деятельности. «Грантовая система позволит нам, что называется, показать лучших медицинских работников, которые многое делают для сохранения здоровья жителей Свердловской области, и поощрить их финансово. Мы традиционно ко Дню медицинского работника, который отмечается каждое третье воскресенье июня, подводим итоги, награждаем лучших. Но сейчас эту работу нам нужно сделать более системной»,— рассказал господин Карлов.

Еще одним важным направлением в этом году станет продолжение работы по подготовке и переподготовке медицинских кадров. Сейчас власти прорабатывают возможность стажировок внутри страны и за рубежом специалистов-онкологов, кардиологов и других.

«План стажировок должен включать и подготовку управленцев в сфере здравоохранения. Эффективное администрирование играет существенную роль в совершенствовании системы оказания медицинской помощи. К слову, на больших медучреждениях мы рассчитываем отработать опыт директоров больниц, которые будут заниматься хозяйством, оставляя главным врачам медицинскую часть работы. Кроме того, в министерстве здравоохранения будет создана система внутреннего контроля за качеством лечения. Это тоже должно улучшить и показатели менеджмента»,— пояснил Павел Креков.

В целом к Году медицинского работника в регионе также подключатся волонтеры и общественные организации.

«Мы планируем различные акции, в том числе творческих коллективов. В их основе будет лежать тезис “Спасибо людям в белых халатах”. Наша задача — поддержать их и словами, и реальными делами»,— говорит господин Креков.

Отметим, что впервые за последние 18 лет в России появилась новая государственная награда — орден Пирогова. Она вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Этим орденом награжден уральский хирург Юрий Мансуров, который, не жалея себя, оперировал, лечил, спасал больных в период пандемии и безвременно ушел из жизни в 2020 году. Кроме того, в этом году президент Владимир Путин наградил орденом Пирогова еще нескольким уральским медиков. Например, им были награждены заведующая отделением городской больницы Каменска-Уральского Мария Иваницкая; заместитель главврача Центральной городской больницы №3 Екатеринбурга Марина Мазурова; врач Первоуральской горбольницы Марина Привалова; заведующая отделением екатеринбургской больницы № 24 Надежда Кельмяшкина; заведующая отделением свердловского психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Галина Зобнина.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поддержка меценатов

Прошедший год показал высокую социальную ответственность бизнеса, который буквально с первых дней пандемии подключился к поддержке медицинских учреждений региона. В первую очередь это коснулось средств индивидуальной защиты (СИЗы: маски, перчатки, комбинезоны), которых катастрофически не хватало. Первыми благотворительную помощь начал оказывать Фонд Святой Екатерины. В течение года он закупил СИЗы для 67 медучреждений региона. Для больниц Екатеринбурга, перепрофилированных под инфекционный госпиталь, учредители фонда в лице Игоря Алтушкина, Андрея Козицына и Андрея Симановского закупили 11 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), тест-системы для определения коронавирусной инфекции, а медиков, занятых в «красной зоне», обеспечили трехразовым горячим питанием. Для станции скорой медпомощи им. В.Ф. Капиноса Фонд приобрел 55 машин и установил кислородную станцию стоимостью 12 млн руб., которая полностью покрывает потребности скорой помощи Екатеринбурга в кислороде.

«Для скорой медицинской помощи очень важна оперативность, чтобы мы не ждали, когда придет машина с баллонами, а быстро могли обеспечить замену на полный. Даже в экстренной ситуации, если вдруг закончились полные баллоны, мы можем заправить новый за пять–семь минут»,— рассказал главный врач станции скорой помощи Игорь Пушкарев.

Всего учредители фонда направили на эти цели более 1,5 млрд руб. В этом году станция скорой медицинской помощи в Екатеринбурге получит еще 25 автомобилей за счет Фонда Святой Екатерины. По словам мэра Алексея Орлова, это позволит почти полностью закрыть потребность в обновлении автопарка. Кроме того, Фонд Святой Екатерины выплатил по 200 тыс. руб. шести семьям свердловских медиков, которые скончались от коронавирусной инфекции.

Свой вклад в борьбу с коронавирусом внес металлург Олег Дерипаска, который построил современный медцентр на 30 мест, оснащенный компьютерным томографом. Он вошел в структуру Краснотурьинской больницы. Инвестиции в проект составили 450 млн руб. По словам главного врача Краснотурьинской горбольницы Андрея Малькова, сейчас центр принимает жителей со всего Северного округа Свердловской области.

НЛМК-Сорт закупила оборудования для ПЦР-лаборатории в Березовской больнице. По данным регионального минздрава, это первый опыт в области, когда благотворители обеспечили появление нового диагностического подразделения в медучреждении. ПЦР-лаборатория сможет проводить исследования для жителей Березовского, Режа и Ревды. Поддержку больницам, расположенным в городах присутствия производств, также оказывали ПАО «Трубная металлургическая компания», «Русал», корпорация «Уралвагонзавод», «Евраз». Например, для ковидного госпиталя, развернутого на базе городской больницы №1 в Нижнем Тагиле, металлурги выделили более 13 млн руб. на закупку дорогостоящих препаратов для пациентов.

Менее крупные компании также не оставались в стороне. Прошлой весной, когда в больницах еще наблюдался дефицит ИВЛ, их закупали местные предприниматели. Так, Глава компании Prinzip Геннадий Черных подарил ГКБ №40 ИВЛ, аналогичный подарок сделал совладелец сети «Кировский» Игорь Ковпак. Березовской районной больнице компания Brozex Вячеслава Брозовского подарила четыре легковых автомобиля, еще два транспортных средства подарило предприятие НЛМК-сорт. Горбольницы Краснотурьинска и Североуральска получили пять машин скорой помощи от Фонда «Вольное Дело».

«Каждый аппарат ИВЛ или карета скорой помощи — это без преувеличения чья-то спасенная жизнь. Я благодарен каждому благотворителю за проявленную социальную ответственность и помощь в непростой период»,— отметил министр здравоохранения области Андрей Карлов.

Отметим, что расходы бюджета Свердловской области на борьбу с коронавирусной инфекцией превысили 14 млрд руб. Они были направлены на профилактику и устранение последствий распространения COVID-19, а также на нивелирование негативного эффекта пандемии на экономику.