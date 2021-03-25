План доходов бюджета Краснодара на 2021 год увеличили до 34,6 млрд рублей

25 марта 2021 года в ходе очередной сессии депутаты гордумы Краснодара внесли изменения в бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 года. Как сообщает РБК Краснодар, план доходов на ближайшие три года увеличили на 2,5 млрд руб. Объем доходов бюджета на 2021 год увеличили на 135 млн руб., расходы - 400 млн руб. Таким образом, с учетом внесенных изменений, план доходов бюджета Краснодара на 2021 год увеличен до 34,6 млрд руб., расходная часть составляет 38,49 млрд руб.

Объем доходов местного бюджета на 2022 год увеличен на 612 млн руб., на 2023 год – 1,7 млрд руб. В 2022 году доходы составят 30,2 млрд руб., расходы - 30,2 млрд руб.; в 2023 году доходы и расходы равны 31,9 млрд руб.

Как отметил, директор департамента финансов городской администрации Александра Чулкова, увеличить доходы стало возможным благодаря дополнительным поступлениям из краевого бюджета, перераспределению бюджетных ассигнований и направлением остатков средств местного бюджета.

В 2021 и 2022 годах за счет платных парковочных мест и штрафов за неправильную парковку планируется увеличить собственные доходы бюджета на 164,5 млн руб.

Как писал “Ъ-Кубань”, с начала 2021 году в местный бюджет поступило 3,77 млрд руб. доходов, 22% от годового плана.

Наталья Решетняк