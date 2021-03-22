В городской бюджет Краснодара с начала года поступило 3,77 млрд рублей доходов

По информации, озвученной на еженедельной городской планерке у главы Краснодара Евгения Первышова директором департамента финансов Александром Чулковым, с начала 2021 году в местный бюджет поступило 3,77 млрд руб. доходов, 22% от годового плана.

С начала месяца по состоянию на 20 марта в городскую казну поступило 1,56 млрд руб., 96% от плана мобилизации. Городские округа Краснодара к 17 марта выполнили план в среднем на 63,5%. Рост доходов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирован во всех округах, наивысший – в Центральном, на 35,4%, до 290,7 млн.руб. за отчетный период.

Расходы бюджета на 19 марта составили 6,66 млрд руб., при этом большая часть, 59% (3,9 млрд руб.), израсходована на социальную сферу, на втором месте по объемам финансирования — дорожное хозяйство (779 млн руб.), на третьем - ЖКХ (501 млн руб.).

Ольга Логинова