Китайский фондовый рынок первым почувствовал ужесточение монетарной политики центробанков

С середины февраля китайский фондовый индекс CSI 300 потерял 15% после того, как центробанки разных стран начали постепенно сокращать поддержку финансовым рынкам, поднимая базовые учетные ставки.

«Китайский фондовый рынок может стать примером того, к каким последствиям приводит сокращение стимулирующих мер,— учитывая, что во время пандемии китайский рынок уже стал самым ранним индикатором происходящего»,— цитирует Bloomberg аналитика по китайскому рынку инвесткомпании Natwest Markets Пэйгянь Лю. Эксперты отмечают, что год назад — когда пандемия только начала развиваться — китайский фондовый рынок начал падать первым, тогда как западные рынки еще были на максимумах. Точно так же в июле китайский рынок первым в мире стал восстанавливаться после снятия наиболее жестких коронавирусных ограничений.

Теперь же на фоне постепенного восстановления экономики центральные банки крупных развивающихся стран начинают поднимать учетные ставки — это сделали уже в Бразилии, Турции и России. В минувший вторник ЦБ Норвегии заявил, что может поднять ставку до конца года, сделав это первым из развитых стран,— тогда как ФРС США и европейский ЦБ пока не объявляли о таких намерениях.

Начало постепенного ужесточения монетарной политики и эффект, который оно оказывает на китайский рынок, уже привели к тому, что на этой неделе аналитики Credit Suisse понизили рекомендации по ряду китайских акций с «держать» до «продавать». А директор по инвестициям в Азиатско-Тихоокеанском регионе швейцарского частного банка Lombard Odier Дарьер Хентш на этой неделе уведомил клиентов о том, что они продали ряд китайских акций класса А еще в феврале, учитывая скорые перспективы ужесточения монетарной политики.

О новой экономической реальности Китая читайте в колонке Александра Габуева «Вирус тревоги нашей».

Евгений Хвостик