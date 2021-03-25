Купюры с изображением Ярославля останутся в обороте еще 10 лет

После появления новых 1000-рублевых купюр с изображением Нижнего Новгорода, купюры, на которых изображены виды Ярославля будут находиться в обороте еще 10 лет, сообщили "Ъ-Ярославль" в пресс-службе ярославского отделения Банка России.

Напомним, что по решению совета директоров Банка России вводится новый дизайн денежных купюр. Обновленные банкноты будут выпускаться с 20022 года по 2025 год. В частности, тысячерублевые купюры, на которых нижегородские достопримечательности заменят ярославские, появятся в 2023 году.

В пресс-службе ярославского отделения Банка России рассказали "Ъ-Ярославль", что дизайн банкнот, которые сейчас находятся в обращении, за исключением купюр достоинством 200 руб. и 2 тыс. руб., разрабатывался почти 30 лет назад.

«Таким образом, назрела необходимость подтянуть защитный комплекс и усовершенствовать дизайн банкнот, повысив их до уровня, реализованного в 200-рублевых и в двухтысячных купюрах»,— пояснили в пресс-службе.

В основу нового дизайна банкнот будет положен принцип: каждому федеральному округу по банкноте. При этом на лицевой стороне банкноты будут размещены виды столицы федерального округа, а на оборотной - виды региона с его культурными или природными памятниками.

По словам заместителя управляющего ярославским отделением Банка России Елены Бурмистровой, ориентировочно подавляющая часть старых банкнот выйдет из активного оборота только ближе к 2035 году.

«Важно отметить, что после введения новых банкнот в обращение купюры образца 1997 года будут по-прежнему оставаться законным средством платежа. Они будут выходить из активного оборота постепенно, естественным путем из-за обветшания: износа и загрязнения»,— пояснила госпожа Бурмистрова.

В ярославском отделении Банка России отметили, что список достопримечательностей, которые могут появиться на банкнотах, составят специальные рабочие группы, в которые войдут известные историки, деятели культуры, эксперты в других областях. Окончательные решение будет принимать совет директоров Банка России.

«Мы, жители ярославского региона гордимся тем, что тысячная банкнота с видами нашего любимого города вошла в историю развития денежного обращения в России. Это значимо и почетно для нас, патриотов своей малой Родины. И еще на протяжении как минимум десятилетия после появления новых банкнот, наши ярославские тысячные будут в обороте»,– отметила Елена Бурмистрова.

Дарья Сабаева