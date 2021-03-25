«СтопБашРТС» отказали в согласовании митинга из-за коронавирусных ограничений

Правительство Башкирии отказало активисту движения «СтопБашРТС» Ивану Апаеву в согласовании митинга 4 против высоких платежей за отопление в Башкирии из-за коронавирусных ограничений. Мероприятие было запланировано на 4 апреля.

В ответе на уведомление о проведении митинга, подписанном заместителем премьер-министра правительства Башкирии Иреком Сагитовым, говорится, что по указу главы от 18 марта 2020 года о введении режима повышенной готовности на территории республики, организаторам публичных мероприятий «рекомендуется воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия данного указа».

17 февраля в уфимском ГДК горожане и активисты движения «Стоп БашРТС» встретились с представителями министерства ЖКХ и госкомитета по тарифам республики. Поводом для собрания стали возросшие тарифы за отопление. Активисты потребовали отправить в отставку министра ЖКХ республики Бориса Беляева и снизить тарифы на 40%.

Майя Иванова