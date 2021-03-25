Троих подозреваемых арестовали по делу о мошенничестве с автостраховками в Дзержинске

Суд постановил заключить под стражу инспектора дорожно-патрульной службы ГИБДД в Дзержинске, аварийного комиссара и одного из автооценщиков, подозреваемых в покушении на мошенничество со страховыми выплатами за подставное ДТП (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ). Об этом сообщили в нижегородском следственном управлении СК.

Ранее по этому же уголовному делу были задержаны адвокат нижегородской конторы адвокатов и еще один автооценщик. Им еще не определили меру пресечения.

По версии следствия, подозреваемые в 2020 году задумали получить незаконное страховое возмещение за повреждение автомобиля. В мае инспектор ДПС от своего имени составил подложные документы о ДТП с участием Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz, якобы совершенным по вине водителя первого автомобиля. С этими документами подозреваемые обратились в суд для получения компенсации на сумму 400 тыс. руб. Их иск был удовлетворен, решение суда в законную силу не вступило.

Противоправные действия выявили сотрудники УФСБ по региону. Следователи СК проверяют еще ряд сотрудников правоохранительных органов на причастность к совершению должностного преступления.

Анастасия Еремина