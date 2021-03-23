Сотрудников дзержинского ГИБДД заподозрили в оформлении подставных ДТП

В отношении сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД Дзержинска и других лиц возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество в сфере страхования с подставными ДТП (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159.5 УК РФ), сообщили в нижегородском следственном управлении СК 23 марта. В здании ГИБДД и по месту жительства подозреваемых проходят обыски.

По версии следствия, в мае 2020 года подозреваемые инспектор дзержинской ДПС составил подложные документы о ДТП с участием трех автомобилей – Lada X-Ray, Honda CR-V и Mercedes Benz. В официальном документе сотрудник ДПС указал, что машины столкнулись из-за нарушения правил водителем отечественного автомобиля, хотя такой аварии не было. С поддельными документами подозреваемые обратились в Нижегородский райсуд для взыскания компенсации за повреждения автомобилей по полису ОСАГО в размере 400 тыс. руб. В феврале 2021 года суд удовлетворил иск, решение суда не вступило в законную силу.

Противоправные действия подозреваемых выявили сотрудники регионального управления ФСБ. В региональном управлении МВД проводят проверку по выявленным фактам. СК устанавливает причастность к преступлениям иных лиц.

Анастасия Еремина