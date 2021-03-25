Резиденты ТОСЭР «Нижнекамск» инвестировали почти 4 млрд рублей

Общая сумма капитальных вложений в ТОСЭР «Нижнекамск» с 2018 года по 2021-й составила 3,9 млрд руб. Об этом на межрегиональном онлайн-марафоне ИД «Ъ» «Инвестиционная экосистема. Региональный аспект» заявил глава исполкома Нижнекамска Ленар Ахметов.

По его словам, за два года на территории ТОСЭР «Нижнекамск» создали 524 рабочих места, а общее число резидентов составило 20. По итогам 2020-го резиденты перечислили свыше 100 млн руб. налоговых платежей.

«По плану столько же компаний мы должны привлечь до 2027 года. Резиденты ТОСЭР “Нижнекамск” реализуют 21 проект с объемом инвестиций в 7,7 млрд руб. и созданием 1,8 тыс. рабочих мест», — отметил господин Ахметов

"Ъ-Казань"