Обновленная Toyota Camry получила версию GR Sport

Toyota Camry. Фото: Toyota

Toyota Camry GR Sport. Фото: Toyota

Toyota Camry GR Sport. Фото: Toyota

Автомобиль для российского рынка получит новые моторы — те же, что используются на кроссовере Toyota RAV4. Для обновленной Toyota Camry предложат бензиновые 150-сильный 2-литровый атмосферный агрегат с коробкой передач Direct Shift

CVT (вариатором с механической первой и задней передачей), 200-сильный 2,5-литровый двигатель в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Топовым мотором останется 249-сильный 3,5-литровый V6 вместе с 8-ступенчатым «автоматом».

Обновленный седан отличается новым передним бампером и иной решеткой радиатора. В салоне переработана центральная консоль с измененными воздуховодами и новой мультимедийной системой с экраном на 7- и 9-дюймов. После обновления для Toyota Camry доступна функция Toyota Connected Services, позволяющая контролировать автомобиль с помощью мобильного приложения для смартфона, а также расширенный пакет фирменных систем активной безопасности Toyota Safety Sense.

После рестайлинга впервые появится версия Toyota Camry GR Sport с особым дизайном кузова (черные акценты, двухцветная окраска, 18-дюймовые колесные диски и шильдики с указанием модификации). Отделан салона получила красную прострочку, а сиденья, отделанные черной кожей, имеют вставки красного цвета. GR Sport отличается особыми декоративными вставками и логотипом GR на кнопке запуска двигателя и ключе зажигания. «Спортивная» модификация доступна для модели с 200- и 249-сильным двигателями.

Обновленная Toyota Camry уже доступна к заказу. Модель выходит на российский рынок в 8 комплектациях по цене от 1,8 млн руб. до 2,8 млн руб.