Заявки на обучение в школе стартапов на Кубани за неделю подали более 500 человек

В государственную школу «Бизнес молодых» в Краснодарском крае поступило более 500 заявок на обучение за одну неделю, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Пройти бесплатный бизнес-курс в кубанской школе стартапов могут все желающие жители региона в возрасте от 18 до 35 лет. На первом этапе участникам проекта предстоит тестирование, которое определит способность абитуриентов к логическому мышлению, умение воспринимать новую информацию и применять ее на практике.

Вторым этапом станет дистанционное обучение. Каждая группа учащихся получит своего координатора, который будет проверять домашние задания, следит за прогрессом обучения и по итогам дает рекомендации о допуске учащихся к следующему, очному этапу программы. В этой части участники пройдут индивидуальную подготовку к итоговому испытанию, проработают презентацию своего проекта, его финансовую и бизнес-модель. Финалисты получат приглашение на этап «Наставничество», на котором для каждого проекта-финалиста будет сформирована дорожная карта, лидерам проектов подберут наставника из числа российских предпринимателей и определят финансирование. В число наставников войдут предприниматели со всей страны.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, лучшие выпускники смогут претендовать на льготный кредит в размере до миллиона рублей под 0,1% годовых на создание или развитие своего дела. Размер кредита может быть при необходимости увеличен до 3 млн руб., однако в этом случае потребуются залог и поручительство.

Ольга Логинова