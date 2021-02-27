Выпускники кубанской школы стартапов смогут взять в кредит миллион рублей под 0,1%

В Краснодарском крае создадут школу стартапов, лучшие выпускники которой смогут претендовать на получение кредитов на льготных условиях, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, разрабатывается займ для молодых предпринимателей с льготными условиями – кредит будет выдаваться под 0,1% годовых без залога и поручительства.

В кубанскую школу стартапов будут зачисляться люди в возрасте от 18 до 35 лет по итогам профориентационного онлайн-тестирования. Выпускники смогут взять в кредит до 1 млн руб. на реализацию своего бизнес-проекта. В школе будут изучать основы ведения бизнеса, основы маркетинга и менеджмента, повышать финансовую грамотность. Обучаться студенты будут за счет государства.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на льготные займы для молодежных стартапов на Кубани планируют выделить 500 млн руб.

Ольга Логинова