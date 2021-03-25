Банк ВТБ сотрудничает со следствием в связи с задержанием в Ярославле Ильи Гофтмана

В связи с задержанием в Ярославле управляющего региональным отделением банка ВТБ Ильи Гофтмана банк сотрудничает с правоохранительными органами в рамках расследования данного дела, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе банка.

«Дополнительные комментарии до момента окончания следствия считаем преждевременными. Офис ВТБ в Ярославле продолжает работу в стандартном режиме»,— цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле оперативниками задержан управляющий областным отделением банка ВТБ Илья Гофтман. По предварительным данным, в задержании топ-менеджера принимали участие сотрудники управления ФСБ по Ярославской области.

Правоохранительные органы пока не прокомментировали произошедшее. Не называется также и причина задержания руководителя регионального отделения банка.

Илья Гофтман стал руководителей ярославского отделения ВТБ 1 января 2019 года. Ранее он работал в «Сбербанке». Илья Гофтман также занимает пост председателя комитета по финансовым рынкам в Ярославской торгово-промышленной палате.

Антон Антонов