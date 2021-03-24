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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В Ярославле задержали управляющего отделением банка ВТБ

В Ярославле правоохранительные органы задержали управляющего региональным отделением банка ВТБ Илья Гофтман, сообщает сетевое издание «Ярновости» со ссылкой на свои источники в силовых структурах. По данным издания, задержание проводилось с участием сотрудников регионального управления ФСБ.

О причинах задержания топ-менеджера банка пока не сообщается. Известно, что задержанный работает в ярославском отделении ВТБ с 2018 года. До этого он работал в региональном отделении «Сбербанка». В правоохранительных органах пока не комментируют произошедшее.

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