В Сочи готовившего взрыв ученика передадут под присмотр родителей

Следственные органы не стали заявлять ходатайств об избрании меры пресечения в отношении лицеиста из Сочи, подозреваемого в подготовке нападения на одноклассников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

По данным издания, по истечении 48 часов передадут передать под присмотр родителей, которые должны обеспечить надлежащее поведение подростка до вынесения решения по его делу. С учетом того, что ученика задержали 22 марта, на свободу его должны были отпустить на свободу 24 марта, отмечает ТАСС.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, ранее Федеральная служба безопасности в ходе оперативных мероприятий задержала в Сочи учащегося одного из лицеев курорта. Молодой человек привлек внимание спецслужб, разместив на своей странице «ВКонтакте» сообщение о том, что намерен напасть на одноклассников при помощи взрывного устройства.

По данным ФСБ, во время обыска дома у подростка были найдены и изъяты взрывчатое вещество кустарного изготовления, а также компоненты для производства самодельных взрывных устройств, средства связи, личный дневник с инструкциями по сборке и применению взрывчатки, материалы о вооруженных нападениях на образовательные учреждения.

Алексей Белянин