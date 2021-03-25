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В аэропорту Челябинска задержали рейс до Москвы из-з утечки топлива

Вылет рейса Челябинск – Москва авиакомпании S7 задержали сегодня утром из-за утечки топлива. Челябинская транспортная прокуратурой вместе с коллегами из Новосибирска организовали проверку исполнения законодательства в сфере безопасности полетов, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел сегодня в аэропорту Челябинска в 7:05. После буксировки и запуска левого двигателя воздушного судна Airbus авиакомпании «Сибирь» сообщением Челябинск – Москва (Домодедово) была обнаружена течь топлива. На борту находились 170 пассажиров, в том числе 15 детей. На время устранения технической неисправности людей вернули в зону регистрации аэропорта. Расчетное время вылета – 15 часов. Оказание необходимых услуг пассажирам контролирует транспортная прокуратура.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», вчера в аэропорту Челябинска на несколько часов задержали вылет рейса авиакомпании Россия в Москву из-за неисправности переднего шасси самолета SSJ100.

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