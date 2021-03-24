Рейс Челябинск – Москвы задерживают на пять часов из-за отказа шасси

Челябинская транспортная прокуратура проводит проверку по факту авиационного инцидента в аэропорту имени Курчатова, из-за которого как минимум на пять часов задерживают вылет рейса до Москвы.

Как сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, сегодня после посадки самолета рейса Москва (Шереметьево) – Челябинск авиакомпании «Россия» произошел отказ управления передней стойки шасси воздушного судна при выруливании на стоянку. На борту находилось 76 пассажиров и пять членов экипажа. Пострадавших нет. Причина технической неисправности воздушного судна типа Sukhoi Superjet 100 устанавливается.

Из-за отказа шасси задерживается вылет рейса Челябинск – Москва (Шереметьево). По расписанию он должен был отправиться в 12:40. Теперь расчетное время вылета – 17:30.

Челябинская и Санкт-Петербургская транспортная организовали совместную проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Оказание услуг пассажирам также находится на контроле надзорного ведомства.