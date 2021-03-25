Средняя цена билетов в нижегородские театры выросла на 5% за год

В Нижегородской области за год подорожали билеты в театр и подешевели билеты в кино и музеи. Как подсчитали в Нижегородстате ко Дню работника культуры 25 марта, в феврале 2021 года билет в театр стоил в среднем 569 руб. (+5,4% к уровню 2020 года), в кино — 243 руб. (-0,8%), в музеи и на выставки — 165 руб. (-3,6%).

Численность работников культуры в государственных и муниципальных учреждениях региона составляет 10,3 тыс., по данным за 2020 год. Средняя зарплата работника культуры в прошлом году составила 30,9 тыс. руб. (-1,27% к 2019 году). Дополнительно культурной деятельностью занимались около 500 внешних совместителей.

Всего в сеть учреждений культуры Нижегородской области входят 13 профессиональных театров, 75 музеев, 988 библиотек, 119 детских школ искусств и 972 учреждения культурно-досугового типа (культурные центры, ДК и т.д.) (по данным Минкультуры РФ за 2019 год).

Как театры и музеи пережили 2020 год — в материале “Ъ-Приволжье” «Коронавирус уходит со сцены».

Анастасия Еремина