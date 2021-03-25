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В Петербурге на 23% выросло число новых случаев COVID-19

По сравнению со средой 17 марта, по состоянию на 24 марта в Петербурге на 22,66 % выросло число новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщается в информационной справке межведомственной комиссии по противодействию распространению коронавируса.

«В целом снижение распространения инфекции замедлилось»,— указывается в документе.

Количество выздоровевших пациентов по сравнению с прошлой средой снизилось на 29,3%. В Петербурге для больных с COVID-19 и пневмониями развернуто 6 248 коек, свободно 27,9% коечного фонда. Доля тяжелых больных в коронавирусных стационарах составляет 27%. На ИВЛ находится 191 пациент. Накануне было известно о помещенных на искусственную вентиляцию легких 189 заболевших.

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