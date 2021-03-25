Глава Липецкой области Артамонов посоветовал руководителям медучреждений «лечить мозг»

В ходе вчерашнего посещения медицинских учреждений Липецкой области глава региона Игорь Артамонов раскритиковал главврачей и профильных чиновников за реакцию на обращения пациентов и благоустройство. В частности, после визита в городскую детскую больницу (бывший санаторий «Восход», на базе которого с 2016 года создан многопрофильный стационар на 150 коек), господин Артамонов заявил, что его заместитель Александр Ильин и руководитель облздрава Юрий Шуршуков должны будут «два-три дня в неделю проводить в поликлиниках и больницах».

«Мне, например, странно, что пациенты всем довольны, пока не выйдут на улицу. А на улице они жалуются на врачей и на питание! Поэтому в планах остается модернизация первичного звена оказания медпомощи - на это будут потрачены сотни миллионов рублей. Но медики обязаны так организовать процесс, чтобы пациенты могли свободно высказаться, рассказать о наболевшем. Надо научить главврачей решать проблемы на месте, без вмешательства губернатора. Чтобы не я решал, простите, в какую половину попы делать прививку! Поэтому надо лечить мозг! Надо менять на местах качество сервиса. Люди не должны видеть бардак! Это неправильно»,- заявил Игорь Артамонов (цитата по Gorod48.ru).

Как уточняет портал Gorod48.ru, в окне одного из кабинетов больницы глава региона заметил свалку из старых покрышек для автомобилей скорой помощи. Тогда Игорь Артамонов спросил Александра Ильина, нравится ли ему такой вид: «Порядок навести сложно? Это от отсутствия мозга. Мы людей лечим, а свой мозг не лечим»! Позже господина Артамонова не удовлетворил ответ главврача больницы Дмитрия Телегина о количестве поступающих просьб от пациентов и формах обратной связи с ними. Главврач сообщил лишь о трех звонках в месяц и пяти обращениях в соцсеть. «Мало! Детская больница - это особое место. Тут у родителей всегда есть, о чем поговорить»,- уверен Игорь Артамонов.

К чему привела критика Игорем Артамоновым компании «Квадра», читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Андрей Цветков