Компания «Россия» получила допуск на авиарейсы из Перми на Кипр

Авиакомпания «Россия» получила допуск на выполнение регулярных прямых рейсов Пермь — Ларнака (Кипр). Информация об этом содержится в приказе Федерального агентства воздушного транспорта. Перевозчик заявил о намерении выполнять полеты по этому направлению семь раз в неделю.

Напомним, в начале марта допуск на рейсы из Перми в Ларнаку и Пафос трижды в неделю был выдан компании «Уральские авиалинии».

Также, согласно приказу, Росавиация отозвала у «Уральских авиалиний» допуск на рейсы из Перми в китайские города Санья и Хайкоу. В документе указано, что допуск отозван по просьбе самого перевозчика.