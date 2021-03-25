В Ярославле второй раз за два дня изменили правила посадки в трамваи

В Ярославле из-за жалоб местных жителей руководство города 24 марта изменило введенные 23 марта требования посадки пассажиров в трамваи и троллейбусы только через переднюю дверь, сообщили в пресс-службе мэрии города. В сообщении отмечается, что решение об этом было принято после того, как директор АО «ЯрГЭТ» Сергей Завьялов проверил работу новой системы посадки пассажиров только через переднюю дверь и оплаты проезда при входе в трамвай.

После личного наблюдения за работой введенной системы руководитель «Яргорэлектротранса» отметил, что данная система требует доработки.

«К сожалению, в новой системе есть проблемные места. Признаем, что не провели должным образом информационную кампанию. Нововведения вызвали недопонимания и жалобы жителей. Было принято решение перенести внедрение данной системы оплаты и переходить на нее постепенно. Проект мы временно откладываем, чтобы подготовить пассажиров к изменениям. Они необходимы, так как ежедневно в часы пик в один вагон трамвая заходит около 100 пассажиров, примерно 30 из них не оплачивают за проезд»,— пояснил господин Завьялов.

В пресс-службе уточнили, что распоряжение об обязательной посадке через переднюю дверь отменено только для электротранспорта, в котором работают кондукторы. В трамваях и троллейбусах, работающих без кондукторов, посадка будет осуществлять только через переднюю дверь.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в городе было принято решение с 23 марта разрешить пассажирам посадку в троллейбусы и трамваи Ярославля только через переднюю дверь. Отмечалось, что данное нововведение необходимо для борьбы с бесплатным проездом в общественном транспорте. По данным пресс-службы, из-за пассажиров, которые не платят за проезд, АО «Яргорэлектротранс» ежемесячно теряет от 400 до 700 тыс. руб. Водителей предупредили, что за нарушение данного распоряжения их будут лишать премий.

Исключения были сделаны для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья, а также для беременных женщин и пассажиров с детскими колясками. Им можно было заходить в трамваи и троллейбусы через другие двери. Высадку пассажиров предполагалось производить через вторую, третью и четвертую двери, применяя 5-10 секундную задержку после открывания передней двери.

Дарья Сабаева