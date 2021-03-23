С 23 марта в Ярославле вход в трамваи разрешен только через переднюю дверь

С 23 марта вход в троллейбусы и трамваи города Ярославля будет осуществляться только через переднюю дверь. Скан соответствующего документа АО «Яргорэлектротранса» был опубликован сегодня, 23 марта, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Общественный транспорт Ярославля».
Согласно опубликованному документу, посадка в трамваи и троллейбусы будет производиться только через переднюю дверь. Такое решение принято для предотвращения бесплатного проезда в общественном транспорте.
«За нарушение водительским составом распоряжения водители привлекаются к дисциплинарной ответственности. Объявляется замечание и депремирование на 50%»,— говорится в документе.
Согласно тексту документа, нарушениями является одновременное открывание всех дверей, а также открывание дверей при отсутствии выходящих пассажиров.
В тексте документа также прописан регламент открывания средних дверей. В частности, посадка пассажиров с ограниченными возможностями по состоянию здоровья, беременных женщин, пассажиров с детскими колясками разрешается в среднюю дверь.
Высадка пассажиров из салона транспортного средства осуществляется через вторую, третью и четвертую двери с 5-10 секундной задержкой после открывания передней двери.
В мэрии Ярославля данное нововведение пока не комментируют.