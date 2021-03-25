В Сочи запланирован капитальный ремонт здания городской администрации

Городская администрация Сочи объявила тендер на подготовку проекта капитального ремонта здания мэрии, расположенного на улице Советской, 26. Стартовая стоимость госконтракта – 2,4 млн руб., торги пройдут в формате открытого аукциона 29 марта.

Согласно техническому заданию, подрядчику предстоит для начала выполнить проектно-изыскательные работы, обмер параметров здания площадью 4,1 тыс. кв.м. При разработке проектной документации от исполнителя потребуется применить высококачественные материалы и оборудование, преимущественно отечественного производства, использовать передовые инновационные строительные технологии, архитектурные решения, новейшие материалы.

Готовая проектная документация должна содержать схему планировочной организации земельного участка, архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения, проект организации строительства, перечень мероприятий по охране окружающей среды, обеспечению пожарной безопасности и организации доступа в здание маломобильных групп граждан. На подготовку проекта капитального ремонта с учетом всех требований подрядчику отводится 120 дней с момента подписания договора.

Ольга Логинова