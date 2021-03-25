Во время заседания думы Югры депутаты забыли, как голосовать

После возвращения к очному формату работы депутаты думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) забыли, как голосовать. Проблема возникла на сегодняшнем заседании окружной думы. Отметим, с начала пандемии это второе заседание, которое проводится в очном формате, без использования видеоконференцсвязи.

В начале заседания председатель думы ХМАО Борис Хохряков отметил, что в очном режиме депутаты не встречались около года. «До этого все заседания проводились в режиме видеоконференцсвязи. Мы соскучились по общению, простым дружеским объятиям. Надеюсь, что заседания думы и дальше будут проходить в очном формате»,— добавил он.

Напомним, исключением в работе думы Югры стало заседание 13 сентября 2020 года, на котором прошли выборы губернатора ХМАО. Тогда большинство присутствующих депутатов проголосовали за кандидатуру Натальи Комаровой. Позднее стало известно, что на заседании думы и инаугурации госпожи Комаровой присутствовал депутат, зараженный COVID-19.

Во время вступительного словам господин Хохряков решил напомнить депутатом о том, как надо голосовать. «Год кнопки не нажимали. Если кнопки рассматривать слева направо, то "плюс" — это "за", "минус" — "воздержался", "крестик" — "против"»,— сообщил спикер окружной думы. Однако в ходе обсуждения повестки и голосования за включение в нее дополнительного вопроса выяснилось, что депутаты перепутали кнопки с обозначениями «против» и «воздержался».

Тогда Борис Хохряков предложил провести тестовое голосование, чтобы определиться со значениями кнопок. Оказалось, что депутаты перепутали кнопки «против» и «воздержался». «То есть что-то напутали. Получается, "плюс" — это "за", "минус" — "против", "крестик" — "воздержался"»,— заключил спикер думы.

Анастасия Реутова