Энгельсская семья госпитализирована с подозрением на отравление угарным газом

В энгельсском поселке Пробуждение Саратовской области семья госпитализирована с подозрением на отравление угарным газом.

По информации пресс-служба СУ СК, 24 марта ночью, когда 36-летний глава семьи и 11-летний сын спали к матери подошла шестилетняя дочь и пожаловалась на тошноту и головокружение. Женщина понесла девочку в ванную, а супруг встал и пошел за ними, чтобы помочь, но потерял сознание. Женщина вызвала «скорую». Медики приняли решение о госпитализации всех четверых с подозрением на отравление угарным газом.

Началась доследственная проверка. Следователи вместе с газовиком осмотрели квартиру. Установлено, что в кухне имеется проточный газовый водонагреватель.

Марина Ковалева