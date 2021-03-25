Мэрия Уфы отменила проекты планировки и межевания в районе «Квартала мира»

Глава администрации Уфы Сергей Греков отменил постановление об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Конституции, Горького, Мира и Кольцевой. Проекты, заказчиком которых было ООО «Строительное управление № 1 «ПСК-6», были утверждены в ноябре 2019 года. Причины отмены постановления в материалах администрации не указаны.

Известно, что в этом квартале ГК «ПСК-6», подконтрольная депутату горсовета Уфы Андрею Носкову и депутату Курултая Башкирии Олегу Филиппову, возводит ЖК «Квартал мира».

В настоящее время между «ПСК-6» и мэрией Уфы проходят судебные разбирательства, связанные с запретом строительства многоквартирного дома на улице Руставели: застройщик просит взыскать с администрации многомиллионные убытки.

Олег Вахитов