Уполномоченным по правам человека в Саратовской области стала доцент СГЮА

Уполномоченным по правам человека в Саратовской области стала доцент «Саратовской государственной юридической академии» Надежда Сухова. Такое решение вчера большинством голосов приняли депутаты Саратовской областной думы.

Как писал „Ъ-Средняя Волга“, на должность омбудсмена претендовали три человека: госпожа Сухова, председатель общественной организации «Правовая защита» Геннадий Макаренко и правозащитница Наталья Караман. Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова не согласовала послуднюю, поэтому на рассмотрение облдумы были вынесены только два кандидата.

Большинство голосов было отдано за Надежду Сухову.

Спикер областной думы Александр Романов пожелал новому омбудсмену успехов в работе и заверил в готовности парламентариев оказывать содействие в решении насущных проблем граждан.

Ъ-Средняя Волга