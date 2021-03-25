В Югре за сутки было выявлено 82 новых случая COVID-19

На территории Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) за минувшие сутки было выявлено 82 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщили в региональном оперативном штабе.

Новые случаи были зарегистрировано в 20 муниципалитетах. Большинство из них зарегистрировано в Сургуте (16) и Ханты-Мансийске (10). На момент выявления у 54 человек были симптомы ОРВИ, у 25 диагностировали пневмонию, трое переносили болезнь в бессимптомной форме.

Таким образом, общее число инфицированных в Югре с начала пандемии составило 53 720 человек, более 52,1 тыс. пациентов выздоровели, 780 скончались.