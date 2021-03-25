Суд подтвердил долг ФК «Тамбов» московскому «Спартаку» на 2,6 млн рублей

Арбитражный суд Москвы 24 марта удовлетворил исковое заявление АО ФК «Спартак-Москва» к ассоциации ФК «Тамбов» о взыскании задолженности и неустойки в сумме 2,6 млн руб. Подробностей спора в материалах суда пока нет.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что долг перед столичным клубом у тамбовчан мог образоваться из-за использования подмосковной спартаковской спортивной базы в Тарасовке. В прошлом сезоне некоторое время игроки «Тамбова» там жили и тренировались.

В ФК «Тамбов» продолжается финансовый и игровой кризис: клуб, занимающий последнее место в таблице Российской премьер-лиги, доигрывает сезон лишь при поддержке РПЛ, РФС и властей региона, а недавно представители команды заявили о начале погашения задолженности по зарплате перед своими сотрудниками.

Андрей Цветков