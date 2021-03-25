В Краснодаре спрос на саженцы дачных растений вырос на 26%

Жители кубанской столицы в этом году стали на 28% чаще покупать рассаду для дачи, чем в прошлом, подсчитали аналитики сервиса «Авито». При этом наиболее популярными видами садовых растений стали клубника, помидоры и малина.

Спрос на рассаду малины с прошлого года вырос в Краснодаре на 81%, стоимость саженцев – 50 руб., интерес к помидорам вырос на 50%, цена рассады в среднем составляет 42 руб., на клубнику - на 26%, средняя стоимость одного саженца – 15 руб. Из декоративных культур лидером популярности стала петуния, спрос на нее вырос на 62%, саженцы можно купить за 20 руб. Спрос на хризантемы увеличился на 20%, цена на рассаду – 15 руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в Краснодаре спрос на благоустройство дач за год вырос на 70%, спрос на ремонт дач увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на благоустройство садовых участков - на 27%, на услуги ландшафтных дизайнеров, агрономов и других подобных специалистов – на 52%.

Ольга Логинова