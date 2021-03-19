В Краснодаре спрос на благоустройство дач вырос на 70%, в Сочи – на 97%

В Краснодаре растет интерес к услугам по благоустройству дач и садовых участков. По данным пресс-службы «Авито Услуги», спрос на ремонт дач в кубанской столице в период с января по март 2021 года увеличился на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на их благоустройство – на 70%, на благоустройство садовых участков - на 27%, на услуги ландшафтных дизайнеров, агрономов и других подобных специалистов – на 52%. Также растет популярность услуг по развитию дачной инфраструктуры - на строительство бань и саун спрос увеличился на 47%, на строительство гаражей - на 55%. В Сочи спрос на благоустройство дач за год вырос на 97%, предложение услуг в этой области – на 60%.

Тенденция интереса к благоустройству дач наблюдается по всей стране, в ближайшие полгода этим вопросом планируют заняться 88% россиян и такая же доля жителей Южного федерального округа. Аналитики связывают рост спроса на услуги, связанные с ремонтом и благоустройством дач и садовых участков с самоизоляций и переездом за город во время пандемии коронавируса.

В основу исследования легли результаты опроса, в котором приняли участие около 5 тыс. жителей страны, имеющих дачный участок.

Ольга Логинова