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Геннадию Бухтину посмертно присвоили звание «Почетный гражданин ХМАО»

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) посмертно присвоила звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» бывшему первому заместителю губернатора Геннадию Бухтину за «выдающиеся заслуги в развитии экономики, обеспечении благополучия и процветания, повышении роли и авторитета ХМАО в России и на международном уровне».

Напомним, Геннадий Бухтин скончался 9 января в возрасте 60 лет. Смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19.

Анастасия Реутова


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