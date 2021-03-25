Геннадию Бухтину посмертно присвоили звание «Почетный гражданин ХМАО»

Дума Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) посмертно присвоила звание «Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» бывшему первому заместителю губернатора Геннадию Бухтину за «выдающиеся заслуги в развитии экономики, обеспечении благополучия и процветания, повышении роли и авторитета ХМАО в России и на международном уровне».

Напомним, Геннадий Бухтин скончался 9 января в возрасте 60 лет. Смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19.

Анастасия Реутова