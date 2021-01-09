Скончался первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин

Сегодня в возрасте 60 лет умер первый заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Геннадий Бухтин. Как сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей, смерть наступила от осложнений, развившихся вследствие тяжелого течения COVID-19.

Геннадий Бухтин находился на лечении с середины ноября. По данным местных СМИ, сначала он проходил лечение в больнице Сургута, позднее из-за ухудшения состояния было принято решение транспортировать господина Бухтина в Москву.

Геннадий Бухтин родился 10 мая 1960 года в Невельске Сахалинской области. В правительстве ХМАО проработал более десяти лет. На должности первого заместителя губернатора курировал деятельность департаментов госимущества, госзаказа, труда и занятости, а также экономики и финансов.